Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero.



Sono molti gli argomenti che tengono sulle spine gli juventini in queste settimane.

Il calciomercato 2020 ha visto la partenza di molti protagonisti degli ultimi anni a prezzi di saldo che ha fatto storcere il naso a molti. Higuin, Douglas Costa, Manzukic, Rugani, Benatia, De Sciglio e Matuidi sono i primi che vengono in mente. Si aggiungono al conteggio anche Khedira (separato in casa con stipendi monster) ed il promettente Emre Can (andato a Dortmund la scorsa stagione). A questo quadro controverso si aggiunge l'acquisto dell'americano Mckennie, considerato da alcuni un acquisto per migliorare le vendite di merchandising nelle terre d'oltremare che tecnicamente non apporta nessun miglioramento rispetto ai centrocampisti liberati di cui sopra. In casa Agnelli si parla spesso dell'aumento del valore del brand ed anche l'acquisto di CR7 fu salutato come un investimento proprio per il brand Juventus.



CONTINUA A LEGGERE SU VIVOXLEI