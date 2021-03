VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.L’ultimo weekend di Serie A ha portato un ulteriore allungo dell’Inter sui campioni d’Italia della Juventus, che ora si ritrovano sotterrati a -10 punti dalla vetta e forse alla fine del loro leggendario ciclo vincente. Non si tratta solo però del vantaggio su una Juventus in cerca da un po’ di una nuova identità, ma sono significativi anche i 10 punti sull’Atalanta, i 12 sulla Roma e i 13 su Napoli e Lazio, con il solo Milan che tiene a fatica il ritmo dei nerazzurri, trovandosi però a quattro lunghezze dai cugini e quindi costretto a non sbagliare più, nella speranza di poter accorciare al più presto.