Negli ultimi giorni sembrano essere uscite delle voci che accostano il nome dialla panchina della Juventus. Con la crisi attuale dei bianconeri, l'ex potrebbe essere una scelta della società per risanare l'ambiente e tornare a vincere; ma a mio modesto parere trovo che un ritorno di Conte sia un passo indietro. Sono il primo che vorrebbe Massimiliano Allegri fuori dalla Continassa, ma non lo sostituirei con Conte per diversi motivi.Le motivazioni non sono per nulla inerenti al suo passaggio all'Inter; tanto meno per le dimissioni date in quel di luglio 2014. La prima scelta la reputo da professionista; chi crede che il tecnico fosse una bandiera; non per forza devi essere considerato tale solo per aver vestito la stessa maglia per 10/15 anni. Per quanto riguarda quando ci lasciò in piena preparazione, ereditando il suo posto ad Allegri, la comprendo come scelta: la società gli promise determinati ingaggi che però non sono stati rispettati; e quindi giustamente, non essendo aziendalista, prendi e va via sentendoti non rispettato.