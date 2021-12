VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.Un'altra vittoria da parte della Juventus, questa volta contro il Cagliari, sempre con il risultato di 2-0, come già era successo contro il Bologna. La squadra di mister Allegri, complice il momento non positivo dell'Atalanta si trova a quattro punti di distanza dal quarto posto. Il blogger Carlo Tasciotti dice la sua