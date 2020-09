Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:



La seconda scelta non ha lo stesso valore sentimentale della prima. Sarà scontato, banale, ma è un dato di fatto. Ci ritroviamo, molto più spesso, ad avere a che fare con quelle che sono seconde, perché le prime hanno il sapore di essere irraggiungibili. A volte per noi, raramente per tutti. Ambiamo a quella cosa, a quel progetto, lo bramiamo, ci sbattiamo la testa, ma alla fine tocca accontentarci con quello che ne è il contorno, di quelle che sono le alternative. E quante, di queste alternative, coabitano il mondo del calcio? Giocatori in cima alla lista dei desideri che rimangono tali a causa di ostacoli economici. Oppure, nonostante le possibilità di instaurare una trattativa di valore monetario, questa non va avanti perché non tocca i sentimenti del diretto interessato. Giocatori, ma anche allenatori. E tra i tanti che girovagano nel panorama internazionale, l’emblema della seconda scelta non può che ricadere sulla figura di Maurizio Sarri.



