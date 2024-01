L’intervista ad Allegri post Juventus/Sassuolo ha scatenato una marea di polemiche da parte della solita maggioranza degli interisti e non mi riferisco ai fenomeni, che gravitano sui vari social, con questi ultimi che danno voce a chiunque ma anche a coloro, che si professano (o ahimè sono) giornalisti, ovviamente di fede interista.E’ veramente incredibile!Basterebbe riascoltare l’intervista per comprendere che la frase relativa all’Inter che scappa (Ladri) e alla Juve che insegue (Guardie) è stata pronunciata in un contesto dialettico del tutto normale. D’altra parte, chi di noi non ha giocato, dalla notte dei tempi, a “Guardie e Ladri”. Per i ragazzini che sono cresciuti “in mezzo alla strada” si trattava di un passatempo classico e, quindi, è stato del tutto evidente che la congiunzione “Guardie e Ladri” sia entrata nel lessico comune.