La stagione è terminata in modo inaspettato, quando ormai il baratro sembrava inevitabile. Il Napoli commette un suicidio sportivo contro il Verona e manda la Juventus in Champions League (Uefa permettendo). Pirlo salva la stagione, più per demeriti altrui che meriti propri, da un cataclisma che avrebbe compromesso tutti i futuri piani di gestione economica e societaria del club bianconero. Nell'articolo precedente spiegavo come una vittoria della Coppa Italia non potesse bastare per una riconferma, così come il quarto posto, al di là delle solite assurdità dette da Pirlo sull'aver visto tanti alti nella stagione o addirittura gran calcio. Avevo affermato come alla Juventus servisse una ventata d'aria fresca, una novità, una rivoluzione. The wind of chainge canterebbero gli Scorpions.