Con la qualificazione alla Champions League conquistata dopo ben 7 anni, il Milan che si appresta ad affrontare la nuova annata 2021/2022 deve essere notevolmente rinforzato per poter disputare una dignitosa Champions League. Ogni anno bisogna migliorarsi. E se il Milan ha chiuso l'annata 2020/2021 al secondo posto in Serie A, la logica conseguenza è che il Milan deve puntare al primo posto e a vincere lo scudetto nell'annata successiva.