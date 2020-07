Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:



Ecco, per chi non conoscesse Vladimir Propp, diciamo subito che stiamo parlando di un antropologo russo, conosciuto in tutto il mondo per aver esteso l’approccio del formalismo russo allo studio della struttura narrativa, essendo in grado di estrarre dalle fiabe popolari costanti e variabili, componendo il famoso “Schema di Propp” modello di tutte le narrazioni. Per farvela breve, ogni fiaba ha uno schema fisso di trama, avvenimenti, personaggi ed eroi che si ripete. Riguardo gli ultimi (gli eroi), questi cambiano di fiaba in fiaba, ma cambiano per le fattezze non per ciò che fanno, perché compiono tutti azioni eroiche che spesso ci forniscono anche una certa morale. La fiaba, di cui vogliamo parlare oggi, ha tanti personaggi e un solo eroe: l’Atalanta. Il Reame è Bergamo.



