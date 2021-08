Ricordo che quando arrivò uno dei due "immortali" del calcio mondiale, in Italia, Ronaldo, si disse che sarebbe stato un grande beneficio per il calcio italiano. Un pò la stessa cosa che si è detta con l'arrivo di Messi nel mediocre campionato francese. Sarebbe stata una calamita per l'arrivo dei grandi campioni., ha fallito il record storico, pazzesco, dei dieci scudetti consecutivi cosa che forse non si ripeterà più come occasione, non ha vinto la Champions, non ha vinto il triplete. E soprattutto nel calcio italiano i grandi campioni, tolto Ibra, non sono arrivati. Anzi, vedi Lukaku, Donnarumma, sono andati via. Ad un prezzo enorme, una boccata d'ossigeno per le casse della società interista ad esempio, ma è venuto meno l'ossigeno per il calcio italiano nel suo complesso.