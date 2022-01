VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.La Juve ha di certo molti problemi, dal caso plusvalenze che mi pare non faccia star tranquilla la società (ma d'altronde non lo sarebbe nessuno vista com'è ridotta la Giustizia italiana sia ordinaria che sportiva), ad una lotta di potere fra i 2 cugini, a delle finanze non certo brillanti, ad errori di mercato, che hanno portato all'attuale situazione sportiva, economico/finanziaria e societaria.