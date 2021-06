VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.Ieri all'89' Mancini ha sostituito Donnarumma con Sirigu, per dare al portiere sardo un'occasione - forse l'ultima? - di giocare in Nazionale. Ma ciò che ha fatto notizia sono stati i fischi al portiere campano; e il pubblico, come spesso succede, si è diviso. Da una parte, i fautori del Lasciateli lavorare; dall'altra quelli che gli hanno dato del traditore - e visto che eravamo all'Olimpico di Roma, e non al "Meazza", più di un dubbio che non fossero solo tifosi milanisti viene.