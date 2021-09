Mentre c'è la sosta delle nazionali, il campionato si prepara a tornare in campo con gli anticipi della terza giornata. Nel giorno in cui si ricorderanno le vittime dell'attentato alle torri gemelle, c'è già il primo big match della stagione tra Napoli e Juventus. I partenopei, dopo il flop clamoroso in amichevole contro il Benevento, cercano la loro terza vittoria di fila, mentre i bianconeri sono alla ricerca del primo successo in questa stagione dopo la sconfitta clamorosa in casa contro l'Empoli. Nel frattempo iniziano a circolare delle voci particolari; i tifosi juventini rimpiangono Andrea Pirlo e adesso dovranno affrontare la stagione con pochi acquisti (Kaio Jorge, Locatelli e Kean) e se non si riprenderanno subito, c'è da preoccuparsi.