Esistono molte angolazioni per osservare la stessa vicenda, ed esistono tanti occhi per altrettanti punti di vista. Quelli di un giurista, per esempio, ma anche quelli di un simpatizzante, a favore o contro rispetto alle parti in causa.



Ma esistono storie come "Calciopoli" o come il più recente intrigo legato al passaporto di Suarez, che ci hanno ricordato universalmente come tutti quanti - dagli organi giudicanti alla stampa, fin anche all'ultimo dei tifosi "avversari" - possano farsi facilmente ciechi da un occhio. Le plusvalenze fittizie si inseriscono in questo contesto come l'ultimo anello di una catena.



