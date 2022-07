VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.E alla fine arriva Maurizio Arrivabene...La Juventus sta iniziando il suo mercato personale, sono arrivati Paul Pogba e Angel Di Maria, e già un passo in avanti è stato fatto, poi se ne farà uno grande indietro perchè Matthjis De Ligt andrà via, non serve fare cifre la Juve cederà il forte centrale olandese se non ora a fine mercato, se non saranno 140 della clausola, potrebbero essere 110,101 oppure 91, alla fine partirà, la società non rischierà mai di arrivare a Febbraio 2023 dove il giocatore in teoria può prendere accordi con altre società, e poi perderlo a costo zero in estate, quindi la cessione, se questo è quel che vuole il giocatore, verrà fatta in questa sessione di mercato. Tutto sembra avere pian piano una svolta, e il fulcro di tutto è proprio Maurizio Arrivabene, l'AD che mette tutti in riga, così dopo che Paulo Dybala c'ha pensato e ripensato ad accettare o meno l'offerta bianconera, ma ha dato l'assenso troppo tardi ed è stato sbattuto fuori dalla Continassa, anche Matthijs De Ligt che ha già fatto capire che non vuole restare in una Juve che non punta a vincere a bocce ferme e con un mercato ancora da concludere dovrebbe essere il prossimo a a fare i bagagli e lasciare la società.