In attesa della partita di Domenica tra, tiene banco il calciomercato, sia dei calciatori che dei piloti. Infatti l'ultimo colpo l'ha fatto la Juventus, pardon la, che ha annunciato per l'anno prossimo l'arrivo nel team di Lewis Hamilton.Il titolo azionario della casa di Maranello, ha fatto registrare un bel più nove per cento alla chiusura delle contrattazioni. Che Lewis sia sempre stato un fan della "rossa", non è mai stato un mistero, e seppure sia alla quasi veneranda età di quarant'anni, ha comunque deciso di fare il salto verso la squadra italiana. Sembra che sostituirà Carlos Sainz, avendo Leclerc sottoscritto un contratto lunghissimo che lo legherà praticamente a vita con la vettura del "cavallino rampante".