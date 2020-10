Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero



Il calcio è bello perché ogni domenica i tifosi cambiano opinione. Basta una vittoria larga che subito immaginano lo scudetto, basta un errore che invocano l'esonero del mister. Bastano due risultati sbagliati, che rimpiangono tutti gli allenatori precedenti. Ma il buffo è che gli opinionisti gli vanno dietro. La Juve non è ancora la Juve a cui pensano i tifosi, ma i giudizi devono rispettare comunque l'equilibrio emotivo: non ci vuole tutto l'entusiasmo di Paolo Fox che nell'oroscopo per l'anno 2020 annunciava grandi spostamenti e viaggi della felicità, ma nemmeno fomentare tragedie ancora prima che accadono, anche se, come affermava l'attore Paolo Poli, “senza tragedie e senza cattivi, non c’è storia”.



