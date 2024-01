Antonio, i motivi secondo i quali il tecnico salentino sceglierà il Napoli per il suo rientro in panchina.In questi giorni Antonio Conte è stato ripetutamente avvistato in giro per l’Italia. C’è chi lo ha visto a Napoli, intento a cercare casa nella zona di Mergellina e Posillipo, un appartamento vista mare da dove vedere la sua splendida barca. C’è chi giura di averlo visto in giro in Lambretta, (non con la vespa, non è mica un pirla), in via dei Fori Imperiali a Roma, direzione Colosseo. Chi sottolinea che a Milano ha ancora l’appartamento dai tempi dell’Inter e di averlo visto scaricare quintali di video sulle squadre avversarie, quelli dell’Inter in testa. E chi semplicemente dice: “Antonio Conte? Abita a Torino.”… Quindi è tutto chiaro: Antonio Conte è destinato alla panchina del Milan, no, scusate, va alla Juve, no, no, andrà alla Roma. No, scusate di nuovo, sarà del Napoli. In poche parole al momento è un allenatore itinerante. Si muove velocemente su e giù per l’Italia per onorare e soddisfare tutti gli avvistamenti e i relativi divulgatori. Per Conte c’è la fila, da nord a sud. La dorsale dell’Italia calcistica è in cerca di un “Conte” che possa nobilitarla. Ma come dare torto a chi lo vorrebbe alla guida della propria squadra? Con lui si hanno delle certezze assolute, lo dice la sua storia, lo dice la sua “garra”. Garantisce competitività immediata, ma vediamo caso per caso.