Sabato sera il Milan sarà impegnato a Torino, contro la Juventus. A quattro giornate alla fine di questo splendido campionato, molte delle possibilità per poter arrivare fra le prime quattro posizioni,Non è mia consuetudine affrontare argomenti tattici, sono un estimatore dichiarato del nostro allenatore, ne ho assimilato i suoi propositi, basati su un calcio propositivo, che non contempla il dato oggettivo di poter essere meno forti dell'avversario.Riuscire a vincere così, non è per nulla facile, ma porta i singoli e il gruppo, fra le squadre TOP, non solo a livello nazionale e per una squadra giovane come è il Milan, significa bruciare le tappe, accorciando il divario da chi ci precede.