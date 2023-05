VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.Siamo arrivati alla fine, ai titoli di coda di questa “folkloristica” stagione maledetta.In un certo senso è un bene porre la parola fine a questa stagione, anche se mancano due partite, perché il risultato finale è stato già scritto mesi e mesi fa negli uffici.Quando si arriva a questo punto è inevitabile fare processi, pretendere rivoluzioni o la testa di qualcuno, e probabilmente è ciò che accadrà, visto i presupposti per la prossima stagione che verosimilmente sarà ancora con forti penalizzazioni in classifica e senza coppe europee.