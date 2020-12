2









Rodrigo de Paul è la luce dell'Udinese. Maturato ed esploso definitivamente dopo anni in provincia. Ora ci siamo, l'argentino è pronto per il grande salto. A gennaio o in estate, ma la sensazione è che questa possa essere la sua ultima stagione in Friuli. Il futuro è tutto da scrivere, con Inter e Juve pronte a un testa a testa tutto italiano per aggiudicarselo.



IL BLITZ - I bianconeri hanno acceso da tempo i riflettori sul talento classe '94 sbarcato in Italia quattro anni fa quando l'Udinese investì 3 milioni di euro per prenderlo dal Valencia. La Juve vuole fare sul serio anticipando la concorrenza di Marotta e Conte: un mese fa Paratici e il suo staff hanno fatto un blitz per capire la fattibilità dell'operazione, andando a vederlo da vicino in una sfida col Genoa nella quale era presente anche l'agente del ragazzo, Augustin Jimenez. LA FORMULA - Le relazioni sono sempre state ottime, la Juve ci ha sempre pensato senza mai affondare il colpo. Ora potrebbe essere arrivato il momento giusto, già a gennaio Paratici potrebbe fare un tentativo per bloccarlo in vista della prossima stagione: una delle ipotesi è quella di prendere il cartellino lasciandolo in prestito a Udine, come fatto con Kulusevski l'anno scorso. La valutazione si aggira intorno ai 30/35 milioni di euro, l'obiettivo è quello di anticipare l'Inter che ha avviato i contatti col suo procuratore.



CON PIRLO - De Paul sarebbe il profilo ideale per regalare a Pirlo quel centrocampista di qualità che ha richiesto fin dal suo arrivo. Mezz'ala o trequartista, perfetto in un centrocampo a cinque o per alternarsi a Kulusevski e Ramsey dietro alle due punte. Più economico di Locatelli e meno esigente di giocatori già affermati come Isco. A 26 anni Rodrigo ha la consapevolezza di essere pronto per il grande salto. Vuole trascinare l'Udinese verso la salvezza e intanto strizza l'occhio alle big: la Juve si è già mossa, il piano per de Paul sta per partire.