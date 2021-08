L'attaccante della Juventus Under 23, che ha esordito in Prima squadra la scorsa stagione con Andrea Pirlo segnando anche un gol, è pronto a cambiare casacca. Il calciatore tunisino con cittadinanza francese disputerà infatti con ogni probabilità la prossima stagione con la maglia dello. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Soir, il club belga avrebbe già raggiunto un accordo con la società bianconera per avere in prestito secco l'attaccante classe '99. Rafia avrà così la possibilità di giocare con maggiore continuità.