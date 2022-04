In Belgio ne sono certi, la Juve si è iscritta alla corsa per Arthur Theate. Una voce che non stupisce particolarmente, come sottolinea Calciomercato.com, visto che il difensore classe 2000 del Bologna, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall'Ostenda, ha prima stupito e poi convinto tutti in Italia. Su di lui, però, ci sono gli occhi di mezza Premier League, oltre a quelli del club bianconero, rimasto particolarmente colpito dalla sua prova anche all'Allianz Stadium nell'ultimo incrocio di campionato.