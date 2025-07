Dal Belgio: accordo Mbangula-Werder Brema, le cifre

2025 Getty Images

Il Werder Brema e Samuel Mbangula hanno trovato un accordo per un contratto di cinque anni, sancendo di fatto il via libera al trasferimento del giovane talento attualmente di proprietà della Juventus. Il club tedesco ha rilanciato con una seconda offerta migliorata, dopo che la prima proposta da 8 milioni di euro era stata rifiutata dai bianconeri.Secondo quanto riporta il giornalista belga Sacha Tavolieri, il Werder è ora disposto ad alzare la cifra, portandola in un range compreso tra i 10 e i 12 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere la Juventus a chiudere l’operazione. Mbangula, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio juventino, era già finito nel mirino di diversi club europei.

Nonostante l’intesa trovata tra il giocatore e il Werder, restano alla finestra due società pronte a inserirsi: il Racing Strasburgo, in Ligue 1, e il Brentford FC, in Premier League. Entrambe osservano con attenzione gli sviluppi della trattativa e potrebbero rilanciare in caso di stallo.La Juventus, dal canto suo, valuta con interesse questa opportunità economica, anche perché Mbangula non rientra nei piani immediati della prima squadra per la stagione 2025/26.