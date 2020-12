Karl-Heinz Rummenigge, ad del Bayern Monaco, ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport anche di mercato. Uno in particolare il tema che coinvolge la Juventus: "Riscatto Douglas Costa? Non abbiamo ancora deciso, è troppo presto. Sicuramente finora siamo molto contenti di lui. Lo abbiamo ritrovato bene. Douglas, grazie alla sua abilità nel dribbling, è il giocatore che ci serviva".