Negli ultimi anni la Juventus ha fatto enormi passi in avanti. In Italia domina il campionato da anni, ma è nel resto d'Europa che è diventato un vero e proprio top club. Nulla da invidiare a Barcellona e Real Madrid, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo l'upgrade è completo. Vietato fermarsi però, sguardo verso il futuro e pianificazione del lavoro. In campo e non solo. Il brand Juve è cresciuto in tutto il mondo ma la società sta lavorando per dar vita a una vera e propria Polisportiva come hanno già fatto tempo fa i due club spagnoli.



BASKET - L'accordo con l'Auxilium che gioca in A2 di basket - e la Fiat come ponte tra le due società - è un primo passo verso l'idea di Agnelli, che intorno alla Continassa vuole creare tutti i quartieri generali dei vari sport. Da una parte un tiro in porta, dall'altra un canestro da tre punti e magari un po' più in là una schiacciata sotto rete. Tutti lì, vicini. A respirare l'aria bianconera.



FUTSAL - Il prossimo step potrebbe essere quello del calcio a cinque. La Juve, infatti, si sta interessando al mondo del futsal nel quale è già entrato l'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio. Secondo Tiroliberoweb.it (sito dedicato al calcio a cinque), il ct della Nazionale italiana di futsal Alessio Musti è stato scelto come consulente. Il suo compito sarà quello di approfondire il modo in cui bisogna gestire una squadra dal punto di vista tecnico e psicologico. Un primo approccio per studiare la situazione da vicino, entrare in punta di piedi in nuovo mondo per poi decidere se diventare protagonisti. Una porta aperta sul futuro, la polisportiva della Juve è la grande idea di Andrea Agnelli.