Secondo Don Balon in Spagna la Juventus ha chiesto informazioni al Barcellona per Ousmane Dembelè, esterno d'attacco che potrebbe essere messo sul mercato in caso di acquisto da parte dei blaugrana di Antoine Griezmann. La caccia all'esterno è partita, tutto è da capire anche in funzione di chi uscirà dalla Juventus. I nomi? Sempre i soliti, a partire da quello di Paulo Dybala e finendo con quello di Douglas Costa. La Juve deve decidere quali giocatori fornire al nuovo progetto tecnico. E quello di Dembelé si sposerebbe alla perfezione con la filosofia di Maurizio Sarri. Sembra un indizio che si fa prova.