Il membro del direttivo del Barcellona, Xavi Vilajoana, ha parlato a TyC: "Siamo tranquilli, non stiamo pensando all'addio di Messi. Leo è stato qui per tutta la vita e ha sempre detto che vorrebbe ritirarsi qui. Stiamo lavorando per il cambiamento, vogliamo costruire una squadra vincente e vogliamo rinnovare il progetto con Messi alla guida. Suarez? Il futuro di Luis sarà definito insieme a Koeman. Il mercato? Non si tratta di prendere tanti giocatori. Prendiamo giocatori interessanti e adatti: Pjanic, Trincao, altri che arriveranno dalla Masia, ci aiuteranno a formare un club competitivo. E' un cambiamento generazionale quello che è in corso".