Il Derby d'Italia. E delle polemiche. E' così praticamente da sempre e quando nel 1967 Gianni Brera coniò questo modo di chiamare Juve-Inter lo sapeva bene che sarebbe stato così anno dopo anno, stagione dopo stagione. Tutto ha inizio nel 1961 con la madre di tutte le diatribe, conclusasi con un 9-1 in favore dei bianconeri che resta scolpito nella storia della Serie A e in vetta alle vittorie con il più largo scarto di sempre. Da lì in poi gol, spettacolo, trofei e... tantissime discussioni. Dal Moratti Senior a quello Junior per i nerazzurri, da Gianni Agnelli ad Andrea per i bianconeri, passando per tutti coloro che nel mezzo hanno vissuto la madre delle partite del calcio italiano da presidenti. Nel caso interista, spesso focosi...



E' del 1997 un Moratti che lascia San Siro infuriato per un gol annullato per fuorigioco a Ganz da Collina dopo diversi secondi dalla sua assegnazione, a causa del mancato retropassaggio di un difensore bianconero. E ancora prima, nel 1983, si ricorda una vittoria per 2-0 a tavolino dell’Inter (3-3 in campo), assegnata in seguito alle mattonate ricevute dal pullman dell'Inter, nei pressi dello stadio Comunale, in cui rimase ferito Marini. Senza dubbio, però, le polemiche più accese vanno dal 1998 in avanti, da Iuliano e Ronaldo fino all'ultimo - per ora - capitolo scritto in questi giorni. Fuoco e fiamme, tra accuse di passaporti falsi e Calciopoli, è sempre Juve-Inter, è sempre polemica.



