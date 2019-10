di Alessio Salerio

Antonio Conte, lo scorso 21 settembre, ha dichiarato: "Voglio che la gente capisca che io do tutto me stesso per l’Inter e sarà così fin quando sarò qui. Rimarrò tifoso anche quando me ne andrò ed è stato così anche per il Chelsea e le altre squadre che ho allenato". Parole che non hanno di certo fatto piacere ai tifosi della Juventus, che fin dallo scorso 31 maggio hanno dovuto accettare a malincuore che l'ex bandiera e allenatore bianconero sedesse sulla panchina degli acerrimi rivali nerazzurri. E, se ciò non ha di certo potuto cancellare il passato di vittorie e trofei a Torino, resta il fatto che la nuova avventura di Conte toglie entusiasmo, magia ed emozione ogni volta in cui il suo nome rieccheggia. Figurarsi alla vigilia di un derby d'Italia mai così caldo nell'ultimo decennio, anche e soprattutto per questioni di classifica.



IL CONTE BIANCONERO - I tifosi nerazzurri sono in estasi di fronte alla cura Conte, che li ha portati in vetta alla classifica a +2 sulla Juventus, con sei vittorie in altrettante partite giocate in campionato fino a questo momento. Restano, però, tanti momenti e tante dichiarazioni di Conte in passato, da quando era calciatore agli anni da allenatore, che l'Inter di certo non potrà mai accettare. Il caso più eclatante riporta alla mente il 5 maggio del 2002, quando la Juventus vince un clamoroso scudetto vincendo per 2-0 a Udine, mentre i nerazzurri perdono 4-2 in casa della Lazio. Conte non si trattiene dopo la partita ed esulta pazzo di gioia negli spogliatoi: "C'è poco da parlare, stiamo godendo. Questa è l'amarezza di due anni fa, a Perugia, e c'è qualcuno che ci guarda che c'era a Perugia. Adesso stiamo godendo, stiamo godendo!".







"Gli scudetti è giusto vincerli sul campo" e altre frasi del Conte juventino nella nostra gallery dedicata.