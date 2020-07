"Dici Udine ed è fatale pensare subito al 5 maggio 2002, a maggior ragione quando la sfida viene giocata verso la fine del campionato". Scrive così la Juventus sul proprio sito ufficiale, ricordando i momenti migliori di Udinese-Juve. Quali sono? Eccone alcuni:



"BAGGIO DA PALLONE D'ORO

2 gennaio 1994: fresco di attribuzione del premio di France Football, il Codino bianconero in maglia gialloblu incanta con una gara davvero divina. Segna “solo” una rete strepitosa, scartando mezza difesa dell'Udinese con una delle sue classiche azioni dove il pallone gli è incollato al piede. Peccato per un colpo di tacco vincente che trova la deviazione di Pellegrini a togliergli la paternità del gol, oggi verrebbe considerato assolutamente suo.



IL PRIMO VIAGGIO DELLO SCUDETTO

2012-13, è una gara a suo modo storica quella del Friuli perché è la prima trasferta che la Juve fa con lo scudetto sul petto. L'anno prima, la gara si è chiusa senza reti. Stavolta i bianconeri – in rosa per l'occasione – dimostrano quanto il tricolore abbia regalato ulteriore forza con una condotta di gara da squadra “spietata”. 0-2 al termine del primo tempo – rigore di Vidal e realizzazione raffinatissima di Vucinic -, ripresa a chiudere i conti con doppietta di Giovinco e gol di consolazione ad opera di Lazzari.



LA DOMENICA DEGLI 8 GOL

La partita del 2017-18 si fa ricordare perché disputata nel giorno dell'inaugurazione della Dacia Arena. Nell'impianto rinnovato, la Juve ottiene un punteggio tennistico, vincendo per 6-2. Grande protagonista Sami Khedira, autore di una tripletta, alla quale vanno aggiunti l'autorete di Samir e i gol di Rugani e Pjanic. Sbagliato però pensare a un impegno in discesa, perché dopo 8 minuti la Signora si trova costretta a rimontare una situazione e di svantaggio e soprattutto gioca in inferiorità numerica per l'espulsione di Mandzukic a metà del primo tempo. Gli 8 gol non rappresentano un record nella storia della sfida. Nel 1951-52, anno del nono scudetto, la Juve fece di meglio, trionfando per 7-2".