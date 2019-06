E’ possibile sintetizzare otto anni di gioie e successi in pochi minuti? La Juventus ci ha provato con un video che racchiude i migliori gol del trionfale ciclo di scudetti, partito nel 2011-12. Si inizia con la punizione di Del Piero contro la Lazio, si passa dal bolide di Pogba contro l’Udinese e dalla punizione capolavoro di Pirlo a Marassi: una rete per ogni stagione, un’esultanza per ogni scudetto vinto dai bianconeri negli ultimi 8 anni. Questi sono i gol #W8NDERFUL e alla fine non poteva non esserci... Cristiano Ronaldo. Qual è la vostra rete preferita?