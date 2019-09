Dario Dainelli si è ormai calato nel suo nuovo ruolo dirigenziale all'interno della Fiorentina di Rocco Commisso. Così, ospite alla festa del Sesto calcio, il nuovo supervisore dell'area tecnica viola, ha parlato anche di Juventus, in occasione della sfida in programma per sabato al Franchi: "È una partita bellissima da giocare, perché c’è un clima entusiasta in città, sia quando la prepari sia quando arrivi al campo per giocare. Il ricordo più bello che ho contro la Juventus è stata la prima partita che ci ho giocato contro, un 3-3 allo stadio Franchi dove segnai assieme a Pazzini e Chiellini. Non mi capita molto spesso di fare un gol, ma farlo contro la Juve è stato davvero speciale. Mio figlio me lo ricorda tutt'oggi..."