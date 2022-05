E' tutto pronto per quella che sarà l'ultima sfida di campionato tra Fiorentina e Juventus, con i bianconeri che non hanno più nulla da chiedere a questo torneo ma che allo stesso tempo, ci tengono in modo particolare ad affronatare una della rivale storica della Vecchia Signora. Rivalità che è stata accentuata negli anni per via dei tantissimi trasferimenti che sono avvenuti da una parte all'altra, soprattutto con partenza da Firenze e destinazione finale Torino. Come quelli di Dusan Vlahovic o Federico Chiesa ad esempio, i quali hanno mandato su tutte le furie la tifoseria Viola che li accusava di alto tradimento. Ma questi sono solo alcuni di tutti quelli che si sono verificati nel corso degli anni.



Nella Gallery di seguito ecco tutti i nomi.