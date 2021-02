3









Tra il 2011 e il 2014 Andrea Agnelli e Antonio Conte hanno condiviso insieme la rinascita della Juventus dopo il lustro post-Calciopoli. Oggi ci ritroviamo invece a raccontare l'esplosione delle polemiche tra loro due in occasione di Juve-Inter, a suon di diti medi, labiali rabbiosi e "inviti a rispettare l'educazione di chi lavora". Com'è stato possibile passare dall'amore all'odio nell'arco di un decennio? Una risposta generale ce la dà Calciomercato.com nella sua ricostruzione odierna: "Agnelli non ha mai perdonato a Conte il peccato originale, quello di non aver creduto che la Juve potesse crescere così tanto in questi anni, fino a potersi permettere uno dei due giocatori più forti del mondo" (Cristiano Ronaldo, of course)



Ma quali sono state le azioni concrete, le tappe che hanno portato a questo? Ripercorriamole qui nella gallery!