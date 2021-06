La Gazzetta dello Sport analizza i tre punti nevralgici dell'Allegri-bis alla Juventus.



Questi alcuni estratti:



DIFESA - "La Juve di Sarri ha subito 43 gol, quella di Pirlo 38, quasi il doppio dei 20 concessi nel 2016 dalla Juve di Allegri, che nei suoi altri quattro anni in bianconero aveva subito 24, 27, 24 e 30 gol. Ripensare la difesa per Allegri significherà l’acquisto di un nuovo difensore (in attesa di capire se Demiral ed Alex Sandro resteranno o meno), ma soprattutto creare un impianto di gioco capace di proteggere il reparto arretrato oltre che di ispirare quello offensivo."



CENTROCAMPO - "Il nome principale è quello di Locatelli, che dopo le grandi prove in azzurro ha indotto la società ad accelerare le trattative, ma anche Pjanic e Tolisso sono nella rosa dei papabili, anche perché meno onerosi, con la suggestione Pogba che domina incontrastata sopra qualsiasi altra ipotesi. Sugli altri centrocampisti in rosa – che Allegri vede bene nel ruolo di mezzala - non ci sono veti: da Arthur a McKenny, da Bentancur a Rabiot, le situazioni sono fluide e condizionate ai movimenti del mercato. Discorso a parte – e agli antipodi – per Ramsey da un lato, che ha anche palesato la volontà di cambiare aria, e Chiesa e Kulusevski dall’altro, le ali su cui volerà la Juve del futuro."



ATTACCO - "Una certezza è arrivata nelle ultime ore, e cioè il rinnovo del prestito di Morata. Felice l’attaccante spagnolo, che magari trarrà beneficio dalla novità anche nelle sue prossime partite all’Europeo, soddisfatto Allegri che lo aveva lanciato in bianconero sette anni fa e poi definito 'l’uomo delle partite secche'. La duttilità dell’attaccante è la caratteristica più apprezzata dall’allenatore [...] Ma non è finita: c‘è ora il nodo-rinnovo di Dybala, argomento che sta per tornare nel vivo, nonché il capitolo-nuovo acquisto, che già si è colorato di nomi e profili, ma che ancora non ha preso una direzione certa [...] In ogni caso la certezza di Allegri è una: la sua sarà una Juve non più dipendente da Ronaldo come lo è stata negli ultimi anni."