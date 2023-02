L'ultimo risale al 2018/2019, ovvero all'ultima stagione della prima avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. In campo c'era Cristiano Ronaldo che con una storica tripletta trascinava la squadra ai quarti di Champions League eliminando l'Atletico Madrid. In quel caso servì una vera impresa della Juve che era uscita sconfitta 2-0 nella partita di andata.anche se gli ultimi anni hanno decisamente cambiato la dimensione europea dei bianconeri.Novanta minuti (o 120) che cambiano il giudizio sulla stagione della squadra;Ed ecco allora, che forse, Allegri guarda al passato per regalarsi un futuro in questa Europa League. Guarda alle grandi prove nelle partite a eliminazione diretta che sotto la sua guida la Juve ha fatto, soprattutto nelle gare di ritorno, e soprattutto lontane da Torino. Proprio come domani con il Nantes.ai successi di Londra e Dortmund. Altri anni, altri giocatori e un altro Allegri, nella speranza però, che a queste grandi pagine di storia, se ne aggiunga un'altra, sicuramente meno affascinante per il contesto e per l'avversario, ma fondamentale in un momento così.