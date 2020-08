10







E se la Juve fosse arrivata al limite? Se questo tempo, proprio questo, fosse l'ultimo granello di sabbia all'interno della clessidra dell'ultimo ciclo? La sensazione è che ogni parte in causa abbia dato tutto, tutto se stesso. Dalla dirigenza ai giocatori (specialmente quelli storici), dallo staff anche ai tifosi, nei quali mai come prima è subentrata la paura di non essere abbastanza. Dolorosissima.



TUTTO QUI - Il destino non ha aiutato: se questa è davvero l'estate della ripartenza, dell'inizio di una nuova storia, la Juve dalla sua parte non potrà avere tempo e soldi. Sono stati inghiottiti da una crisi senza precedenti, sanitaria ed economica, umana e soprattutto universalmente democratica. Ha colpito tutti, e ha colpito nel momento di massima fragilità la squadra bianconera. Che prova a risalire guardando al passato, agli uomini che l'hanno resa grande. Se sarà una decisione giusta lo stabilirà chiaramente il campo. Tutto il resto è giudicabile: a partire dalla necessità di generare una maxi plusvalenza, continuando con Dybala sul mercato, concludendo con un altro agosto di stallo e con gli stessi mega ingaggi sul groppone. Come l'Inter del post Triplete. O il Milan del 2012. ANTICIPARE I TEMPI - Senza scudetto, il passaggio di testimone sarebbe stato certamente più complicato, sicuramente più difficile da digerire. Ma i volti no, non sarebbero cambiati: sarebbero rimasti gli stessi di una squadra logorata da anni al vertice e dall'obbligo di vincere, specialmente dall'immagine della propria creatura non più in grado di andare avanti. Anticipare i tempi era tutto ciò che avrebbe dovuto fare Agnelli: con Sarri c'era l'ambizione, con Pirlo c'è la tranquillità di avere gli stessi giocatori complici e alleati. Non sarà facile, il passaggio.