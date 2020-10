Gigi Buffon stasera farà il suo esordio stagionale con la Juventus dell'amico e allenatore Andrea Pirlo. Il portiere bianconero, recordman assoluto di presenze in Serie A, stasera allo Scida farà rifiatare Wojchiech SzczesnyUn numero impressionante, che parla di una carriera passata attraverso intere generazioni di giocatori. Padri, figli... e lui sempre lì, a difendere i pali di Parma e soprattutto Juventus e Nazionale (con parentesi parigina).Una parabola intergenerazionale ben esemplificata dalla famiglia Chiesa. Nel 1996 Buffon era un giovane portiere rampante, che aveva esordito nel Parma l'anno precedente e stava togliendo il posto al più esperto Luca Bucci.I due insieme avrebbero condiviso tre annate in Emilia togliendosi la soddisfazione di vincere Coppa Italia e UEFA.Proprio durante quegli anni parmensi, a Enrico nacque un figlio che chiamò Federico. Oggi quel bimbo è un ragazzo che sta per compiere 23 anni.Uno dei suoi padrini sarà proprio quel Buffon che negli anni Novanta, quando lui veniva al mondo, giocava con suo papà. Carriere, generazioni, tutto scorre e si rinnova. A restare c'è sempre ( per usare le recenti parole del terzino Danilo ) l'immensa storia della Juventus.