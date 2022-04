Un dato importante, evidenziato dal Corriere dello Sport in edicola. Nell’ultima giornata, i portieri italiani titolari sono stati 10, in campo nel 50% delle squadre, ma delle prime otto in classifica solo la Fiorentina aveva il numero uno italiano. All’altro estremo del campo, il discorso non cambia. Solo 7 formazioni su 20 hanno schierato un centravanti (o comunque un attaccante da gol) titolare italiano. Tra le prime dieci troviamo Scamacca del Sassuolo, Immobile della Lazio (e con il gol nel sangue mettiamoci pure Insigne del Napoli). Poi bisogna scendere. Il Torino (11°) con Belotti, magari l’Empoli (14°) con Pinamonti. Fino a Mattia Destro del Genoa (19°)