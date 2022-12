Come racconta La Stampa, il 26 novembre 2021, dopo una perquisizione nell’ufficio di, viene sequestrata una scrittura privata datata 28 marzo 2020, sottoscritta dal presidente bianconero e Chiellini e non resa pubblica. È l’accordo sulla riduzione degli stipendi dei calciatori e per la Procura è "chiaramente difforme dalla rappresentazione fornita dalla società nei documenti societari".Lo stesso Chiellini aveva comunicato alla squadra i termini dell’accordo con la richiesta di "non parlare nelle interviste". Il messaggio sulla chat della squadra, però, viene consegnato da De Sciglio e De Ligt agli inquirenti, mentre il capitano non è molto collaborativo quando viene ascoltato il 4 aprile.