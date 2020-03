Altra giornata di quarantena per i giocatori della Juventus, che provano a tenersi in forma come possono tra esercizi a corpo libero e pesi, ma c'è chi non rinuncia mai ad avere un pallone tra i piedi. Anche oggi i bianconeri ci hanno aperto la porta delle loro case, per scoprire attraverso i profili social come hanno passato queste ore chiusi in casa.



DOUGLAS CONTRO BELLA - A casa di Douglas Costa ormai è diventata una vera e propria sfida all'ultimo duello quella tra il brasiliano e la sua cagnolona Bella: dopo il video di qualche giorno fa nel quale il brasiliano si divertiva a far impazzire il cane con pallonetti a destra e sinistra, oggi ci ha riprovato ma... "Stavolta ha vinto lei" ha scritto Douglas su Instagram.



DYBALA E CUADRADO - In casa Dybala splende il sole. E bacia i belli: Paulo e la sua Oriana, che dopo i palleggi di testa di ieri si godono una giornata di relax nel loro giardino. Selfie di famiglia per Juan Cuadrado, con una preghiera per tutti sperando che questo momento possa finire presto: "Che il Signore sia con noi e non ci abbandoni, né a noi né alle nostre famiglie". Ci prega, chi si allena e chi si riposa. Ma sempre, ognuno nella propria casa.