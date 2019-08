La Juve viaggia spedita verso il primo big match della stagione. Il club bianconero l'ha presentato così sul proprio sito ufficiale.



I NUOVI ACQUISTI - "Dalla Roma è arrivato il greco Kōstas Manōlas, difensore che nelle ultime cinque stagioni ha militato con il club giallorosso maturando una grande esperienza, in Italia così come in campo europeo. Arriva dalla Serie A anche Giovanni Di Lorenzo, terzino destro ex Empoli, una delle più grandi sorprese del passato campionato, capace di andare a segno 5 volte con i suoi inserimenti sotto porta. A centrocampo ecco Eljif Elmas, macedone ex Fenerbahçe, che compirà 20 anni il prossimo 24 settembre. L’ultimo arrivo in casa Napoli è il messicano Hirving Lozano. Attaccante, classe 1995, nelle ultime due stagioni ha cominciato a conoscere l’Europa con la casacca del PSV Eindhoven. Ottimi numeri per lui: in Eredivisie 17 reti il primo anno e 18 il secondo.



LE COLONNE DELLA SQUADRA - Alex Meret è partito titolare tra i pali all’esordio contro la Fiorentina. Il Napoli ha tre portieri di alto livello, gli stessi della passata stagione: con il 22enne friulano ci sono anche Karnezis e Ospina. In difesa la stella è Kalidou Koulibaly, alla sesta stagione consecutiva con la maglia azzurra e sempre più colonna dell’undici di Ancelotti. In mezzo al campo è Fabian Ruiz il giocatore in rampa di lancio, reduce quest’estate dalla vittoria dell’Europeo Under 21 con la Spagna disputato proprio in Italia. L’attacco, visti anche i quattro gol segnati al Franchi all’esordio in campionato, è un reparto che ha fin da subito dimostrato di essere in grande forma. Mertens, Callejon e Insigne (doppietta) sono andati tutti a segno: a loro si aggiunge il polacco Milik, che nella scorsa Serie A con le sue 17 reti è stato il capocannoniere del Napoli".



LA PROBABILE FORMAZIONE - Meret in porta sarà confermato, ma Hysaj dovrebbe prendere il posto di Di Lorenzo, con Maksimovic come alternativa sulla fascia di Cristiano Ronaldo. Questo l'unico cambio previsto in uno schieramento che verrà confermato, seguendo l'esempio di Firenze.