Da Szczesny a Cristiano Ronaldo, quali sono i numeri della Juventus? Tutto da scoprire nei dati e nelle statistiche che solo IlBianconero.com vi fornisce. I movimenti di Douglas Costa e quelli di Higuain. E poi: quanto sta correndo Bentancur! Tutto qui in basso, per capire al meglio quanto abbia costruto la Juve di Sarri, stavolta in versione tridente puro: il tecnico toscano ha infatti relegato Paulo Dybala in panchina e lanciato dal primo minuto l'esterno brasiliano ex Bayern. Scelta che ha dato assolutamente i suoi frutti.