Una giornata importante quella appena conclusa, con il calcio però ancora in stand-by a causa dell'emergenza Coronavirus. ​ La prima pagina di Tuttosport titola "​Dai Lotito, non scherzare": Inter e Juventus alleate contro la Lazio del presidente Claudio Lotito, che vorrebbe la ripresa degli allenamenti a partire da lunedì. Zhang e Agnelli sono d'accordo su un ulteriore rinvio e oggi si terrà un'assemblea di Lega per trovare un linea comune.



Il Corriere dello Sport invece titola: "​Higuain apre la fuga alla Juve". Il Pipita lascia l'isolamento e scappa in Argentina con l'ok della società. Il tampone aveva dato esito negativo. Anche Pjanic e Khedira sono volati dalle loro famiglie. Nell'altro titolo del Corriere, Adriano Galliani, spiega come i movimento del calcio italiano uscirà nel post Coronavirus.