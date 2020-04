1









Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. "Dai Italia, segna il 4-3" titola Tuttosport, con il noto virologo Roberto Burioni in prima pagina. Copertina quindi dedicata al coronavirus per il quotidiano piemontese, che con una lunga intervista a Burioni prova ad affrontare la pandemia come una partita di calcio, dalla quale ci si augura una nuova vittoria. Spazio anche alla Juventus, con il richiamo in prima pagina "Toh, stavolta Lotito applaude Agnelli" riferito all'esito delle discussioni nell'assemblea di Lega di ieri. "Chi si ferma è fuori" invece, è il titolo che campeggia su Il Corriere dello Sport, riferito alla secca risposta dell'Uefa alla decisione del Belgio di chiudere il campionato adesso - assegnando al Bruges il titolo - in controtendenza con le richieste dell'organo che gestisce il calcio europeo.