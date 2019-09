La Juventus ha mandato ben 29 giocatori in esodo tra tutte le Nazionali del mondo, tra prima squadra e giovanili. Ecco il report sulle amichevoli dei bianconeri:



PRIMA SQUADRA - "L’Italia del ct Mancini ieri in campo alle 18 ha superato per 3 a 1 l’Armenia allo stadio Republican Stadium di Jerevan. Bonucci, con la fascia da capitano ha disputato tutta la gara servendo a Pellegrini l’assist per il gol del 2 a 1. In campo per 83 minuti Bernardeschi che con un gran sinistro a giro ha colpito l’incrocio dei pali poco dopo il gol del momentaneo pareggio azzurro. Prossimo impegno per l’Italia domenica 8 a Tampere contro la Finlandia. In serata la Bosnia Erzegovina di Miralem Pjanic ha travolto per 5 a 0 il Liechtenstein Il bianconero è stato in campo per 83 minuti. La Bosnia Erzegovina, che gioca nello stesso girone dell’Italia, affronterà domenica l’Armenia. Sempre per Euro 2020 Qualifiers oggi saranno impegnati Szczesny in Slovenia - Polonia, mentre Emre Can e de Ligt si affronteranno in Germania - Olanda. Domani in campo invece Demiral con la Turchia contro Andorra, la Francia di Matuidi contro l’Albania e Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo contro la Serbia. Nella notte invece si è disputata al Memorial Coliseum di Los Angeles l’amichevole fra Cile e Argentina terminata a reti inviolate. Paulo Dybala, titolare ha disputato 70 minuti. Questa notte in amichevole si affronteranno Cuadrado e Alex Sandro in Brasile Colombia e l’Uruguay di Bentancur contro la Costa Rica



UNDER 23 - L’Italia Under 20 con in campo Loria, Delli Carri, Frabotta, Portanova e Olivieri ha superato la Polonia per 2 a 0 nel Torneo 8 Nazioni. Doppietta invece per Mota Carvalho all’esordio con il Portogallo U21 nel 4 a 0 contro Gibilterra. 90 minuti per Han nella vittoria per 2 a 0 della Corea del Nord contro il Libano".