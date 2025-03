Dai fischi al goal, la serata di Koopmeiners: e Thiago Motta non cambia idea

AFP or licensors

Juventus-Verona: la serata di Koopmeners, dai fischi al goal

Non era una serata facile per nessuno: non lo era per, che 24 ore prima era stato personalmente contestato - e insultato - dai gruppi del tifo organizzato. Non lo era per tutti i giocatori scesi in campo, anche loro fortemente presi di mira e definiti "imbarazzanti" nello striscione apparso all'esterno del J Hotel. Ecco, per qualcuno però era una serata ancora più difficile,Dal momento più basso probabilmente dell'intera carriera alla gioia. Tutto in pochi minuti.

Il dubbio principale del tecnico riguardava proprio chi schierare tra Koopmeiners e McKennie e la scelta alla fine è andata sullo statunitense. La mossa più forte dopo l'eliminazione in Coppa Italia quindi ha riguardato l'ex Atalanta, l'unico, insieme a Vlahovic, a non essere confermato nella formazione iniziale. Ma il problema non è stato tanto quello ma ciò che è successo al momento dell'ingresso in campo. Koopmeiners, subentrato al minuto 60 al posto di McKennie,Fischi che hanno assunto un valore differente da quelli che già (non solo lui) aveva ricevuto nell'ultima partita giocata. Perché erano fischi preventivi che somigliavano ad una bocciatura definitiva da parte dei tifosi bianconeri, o almeno una parte di loro.La vittoria della Juventus non avrebbe quindi potuto comunque rendere la serata di Koop positiva: serviva qualcosa di più. E c'è stato il goal, che ha chiuso la partita ma soprattutto trasformato i fischi in applausi e festeggiamenti. Una rete che non basta per "dimenticare" tutte le difficoltà di questi mesi ma che almeno - si spera - eviterà nuovamente i fischi prima ancora di mettere piede in campo.Una cosa rimane, sempre, la fiducia di Thiago Motta, ribadita, ancora di più dopo Juve-Verona: "' un privilegio averlo dalla nostra parte, oggi anche con il goal, che sicuramente è importante. Io l'ho difeso sempre perché lo vedo in allenamento, in partita, so di quello che può dare alla squadra, contento di averlo nel gruppo". Ecco, da questo punto di vista, anche con qualche panchina qua e là, il pensiero del tecnico sul giocatore non è mai cambiato.