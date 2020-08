I fischi trasformati in applausi. Nel vero senso della parola. Il campionato di Matthijs de Ligt si può dividere in due parti: la prima, andata cosi e così, nella quale il difensore è stato lanciato subito titolare per l'emergenza lì dietro trovando qualche difficoltà appna arrivato nel calcio italiano; la seconda, decisamente migliore, nella quale è diventato un giocatore fondamentale per Sarri e adirittura Bonucci fatica quando non c'è lui. Eccolo qui il vero Matthijs, bastava aspettarlo. Tra i segreti della rinascita di de Ligt c'è la compagna AnneKee Molenaar. Bionda come lui. Biondissima. Anche lei olandese, si è trasferita a Torino per rimanere vicino a Matthijs e aiutarlo ad ambientarsi in Italia. Due ventenni catapultati da un Paese all'altro dell'Europa: lui calciatore, lei influencer con più di 400mila follower su Instagram. Selfie e scatti sexy sono all'ordine del giorno.



