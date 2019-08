Dybala e i problemi di diritti d'immagine: l'abbiamo letto ovunque, sì. Ma cosa vuol dire? E' una storia contorta, ve lo concediamo. Ma va capita, step by step come racconta Tuttosport.



STAR IMAGE - Dybala aveva firmato con la Star Image, società del suo ex procuratore Triulzi. Dieci anni di accordo: Dybala aveva ceduto i suoi diritti d'immagine per cinque milioni di euro. Ecco perché con lo United è saltato: il Manchester li sfrutta fino in fondo, ma Paulo concretamente ha poco in mano. Dunque, chi vuole Dybala deve trattare anche con Triulzi (che ha già vinto più cause) singolarmente per i diritti d'immagine.



ANTUN - E da dov'è uscito Jorge Antun, nuovo rappresentante di Paulo? Non ha diritto legale di esserlo, non essendo un parente, un avvocato o un agente Fifa: eppure, si parla con lui. Che fa richieste anche altine: 15 milioni di euro di commissione, la richiesta allo United, soldi che avrebbe poi distribuito alla famiglia Dybala. Antun, ufficialmente un venditore di automobili a Cordoba, oggi è a Torino: vive in un albergo di lusso da tre mesi.